Президент Литвы Науседа и премьер Шимоните вышли во второй тур выборов

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы, после подсчета бюллетеней на большинстве избирательных участков Науседа стал победителем в первом туре выборов, получив голоса 45,43% голосов. Шимоните, в свою очередь, получила 17,55% голосов. Явка составила 59,37%. Второй тур выборов назначен на 26 мая.