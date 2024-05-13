Президент Литвы Науседа и премьер Шимоните вышли во второй тур выборов
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр республики Ингрида Шимоните вышли во второй тур выборов главы государства, пишет издание Delfi.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы, после подсчета бюллетеней на большинстве избирательных участков Науседа стал победителем в первом туре выборов, получив голоса 45,43% голосов. Шимоните, в свою очередь, получила 17,55% голосов. Явка составила 59,37%. Второй тур выборов назначен на 26 мая.
На пост президента претендовали восемь кандидатов. Помимо Науседы и Шимоните за пост боролись экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, врач Эдуардас Вайткус, адвокат Игнас Вегеле и депутат Ремигиюс Жемайтайтис.
Литва – президентско-парламентская республика. Президента Литвы избирают на пять лет, он может занимать эту должность максимум два срока подряд. Выборы стартовали 12 мая.