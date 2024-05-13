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Президент Литвы Науседа и премьер Шимоните вышли во второй тур выборов

Ведомости

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр республики Ингрида Шимоните вышли во второй тур выборов главы государства, пишет издание Delfi.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы, после подсчета бюллетеней на большинстве избирательных участков Науседа стал победителем в первом туре выборов, получив голоса 45,43% голосов. Шимоните, в свою очередь, получила 17,55% голосов. Явка составила 59,37%. Второй тур выборов назначен на 26 мая.

На пост президента претендовали восемь кандидатов. Помимо Науседы и Шимоните за пост боролись экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, врач Эдуардас Вайткус, адвокат Игнас Вегеле и депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Литва – президентско-парламентская республика. Президента Литвы избирают на пять лет, он может занимать эту должность максимум два срока подряд. Выборы стартовали 12 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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