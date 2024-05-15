NYT: Вооруженные силы России добились успехов на многих направлениях

15 мая ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Как отметило ведомство, ситуация в районах боевых действий остается сложной. ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.