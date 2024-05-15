NYT: Вооруженные силы России добились успехов на многих направлениях
Вооруженные силы России за последнее время добились успехов сразу на многих направлениях на Украине. Об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что в последние дни российские войска открыли новую линию наступления в Харьковской области и добились «географически обширных успехов на восточном фронте». По данным газеты, наступление под Авдеевкой расширилось, что усложняет ситуацию для ВСУ на донецком направлении.
Издание также пишет, что месяцы задержек помощи от США, острая нехватка боеприпасов и потери среди военнослужащих привели к тяжелым последствиям. Атаки России «истощают украинские силы», сказано в публикации.
15 мая ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Как отметило ведомство, ситуация в районах боевых действий остается сложной. ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.
ВСУ также столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление они испытывают нехватку войск. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов.