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NYT: Вооруженные силы России добились успехов на многих направлениях

Ведомости

Вооруженные силы России за последнее время добились успехов сразу на многих направлениях на Украине. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в последние дни российские войска открыли новую линию наступления в Харьковской области и добились «географически обширных успехов на восточном фронте». По данным газеты, наступление под Авдеевкой расширилось, что усложняет ситуацию для ВСУ на донецком направлении.

Издание также пишет, что месяцы задержек помощи от США, острая нехватка боеприпасов и потери среди военнослужащих привели к тяжелым последствиям. Атаки России «истощают украинские силы», сказано в публикации.

15 мая ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Как отметило ведомство, ситуация в районах боевых действий остается сложной. ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.

ВСУ также столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление они испытывают нехватку войск. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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