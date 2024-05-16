Си Цзиньпин выступил за восстановление мира и стабильности в Европе
Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе и продолжит играть в этом процессе конструктивную роль. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по результатам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Россия и Китай считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является верным путем, а позиция КНР по этому вопросу неизменна и последовательна. Си Цзиньпин подчеркнул, что соблюдение целей и принципов Устава ООН играет важную роль при урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также учитывать опасения всех сторон в области безопасности и выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.
16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.
15 мая Путин в интервью «Синьхуа» заявил, что Москва положительно оценивает план Китая из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. В то же время Путин выразил сожаление, что эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни на Западе. Вместо честного и открытого диалога западные страны хотят «наказать», изолировать и ослабить Россию, отметил президент.