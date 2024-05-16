Си Цзиньпин выступил за восстановление мира и стабильности в Европе

Россия и Китай считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является верным путем, а позиция КНР по этому вопросу неизменна и последовательна. Си Цзиньпин подчеркнул, что соблюдение целей и принципов Устава ООН играет важную роль при урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также учитывать опасения всех сторон в области безопасности и выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.