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Си Цзиньпин выступил за восстановление мира и стабильности в Европе

Ведомости

Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе и продолжит играть в этом процессе конструктивную роль. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по результатам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Россия и Китай считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является верным путем, а позиция КНР по этому вопросу неизменна и последовательна. Си Цзиньпин подчеркнул, что соблюдение целей и принципов Устава ООН играет важную роль при урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также учитывать опасения всех сторон в области безопасности и выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.

15 мая Путин в интервью «Синьхуа» заявил, что Москва положительно оценивает план Китая из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. В то же время Путин выразил сожаление, что эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни на Западе. Вместо честного и открытого диалога западные страны хотят «наказать», изолировать и ослабить Россию, отметил президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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