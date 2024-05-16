Китай поддерживает действия России по защите суверенитета страны
Китай поддерживает действия России по защите суверенитета и территориальной целостности. Это следует из совместного заявления стран, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», – говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что Россия подтверждает приверженность принципу «одного Китая» и признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Власти РФ также поддерживают действия Китая по защите суверенитета, территориальной целостности и объединению страны.
16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине, где они подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.