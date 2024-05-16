Китай поддерживает действия России по защите суверенитета страны

16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине, где они подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.