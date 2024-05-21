ЕС не планирует просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа

25 января Украина объявила, что не намерена продлевать контракты на транзит российского газа. Но поставки в Европу могут продолжиться после 2024 г., если страны ЕС запросят транзитные мощности украинской ГТС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет альтернативные маршруты для экспорта своего газа, если соглашение с Украиной не будет продлено. Он отметил, что после вероятного демарша Украины появится вопрос о том, как российский газ будет поступать в Европу.