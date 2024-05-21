ЕС не планирует просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа
Евросоюз не будет подталкивать Украину к продлению соглашения о транзите российского газа в Европу. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Украина имеет соглашение о транзите российского газа, которое истекает к концу года. И мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения», – сказал Макфи (цитата по ТАСС).
Согласно пятилетнему соглашению о транзите газа между Москвой и Киевом, Россия экспортирует газ в Европу через территорию Украины.
25 января Украина объявила, что не намерена продлевать контракты на транзит российского газа. Но поставки в Европу могут продолжиться после 2024 г., если страны ЕС запросят транзитные мощности украинской ГТС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет альтернативные маршруты для экспорта своего газа, если соглашение с Украиной не будет продлено. Он отметил, что после вероятного демарша Украины появится вопрос о том, как российский газ будет поступать в Европу.