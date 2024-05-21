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ЕС не планирует просить Украину продлить соглашение о транзите российского газа

Ведомости

Евросоюз не будет подталкивать Украину к продлению соглашения о транзите российского газа в Европу. Об этом заявил на пресс-конференции представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Украина имеет соглашение о транзите российского газа, которое истекает к концу года. И мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения», – сказал Макфи (цитата по ТАСС).

Согласно пятилетнему соглашению о транзите газа между Москвой и Киевом, Россия экспортирует газ в Европу через территорию Украины.

25 января Украина объявила, что не намерена продлевать контракты на транзит российского газа. Но поставки в Европу могут продолжиться после 2024 г., если страны ЕС запросят транзитные мощности украинской ГТС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия найдет альтернативные маршруты для экспорта своего газа, если соглашение с Украиной не будет продлено. Он отметил, что после вероятного демарша Украины появится вопрос о том, как российский газ будет поступать в Европу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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