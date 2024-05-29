Глава торгового хаба в Дубае заявил о неэффективности санкций против России
Санкции в отношении России не оказывают на торговлю большого влияния за пределами Запада, заявил председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Хамад Буамим, пишет Financial Times (FT).
«Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее. Торговля продолжается, просто она протекает по-другому», – сказал он.
По словам Буамима, тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает санкции против РФ менее эффективными. В ОАЭ не рассматривают ограничения как «отличный инструмент для оказания какого-либо влияния», но они усложняют торговлю и влияют на весь мир.
Как указывает глава DMCC, санкции не были причиной переезда ряда российских компаний в Дубай. Наибольший экономический рост ОАЭ исходил из швейцарских компаний. По его словам, у Дубая есть инфраструктура, доступ к рынку и нейтральная позиция по конфликту на Украине.
О неэффективности антироссийских санкций заявляли и на Западе. Председатель специального комитета казначейства палаты общин парламента Великобритании Харриет Болдуин 29 апреля говорила, что западные санкции против России не смогли создать серьезных проблем для экономики РФ.
Санкции в отношении России усилились после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Российские власти также заявляли об их неэффективности. Президент РФ Владимир Путин говорил, что экономика России растет вопреки санкционному давлению и уже стала первой в Европе по объему и паритету покупательной способности.