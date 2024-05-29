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Глава торгового хаба в Дубае заявил о неэффективности санкций против России

Ведомости

Санкции в отношении России не оказывают на торговлю большого влияния за пределами Запада, заявил председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Хамад Буамим, пишет Financial Times (FT).

«Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее. Торговля продолжается, просто она протекает по-другому», – сказал он.

По словам Буамима, тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает санкции против РФ менее эффективными. В ОАЭ не рассматривают ограничения как «отличный инструмент для оказания какого-либо влияния», но они усложняют торговлю и влияют на весь мир.

Как указывает глава DMCC, санкции не были причиной переезда ряда российских компаний в Дубай. Наибольший экономический рост ОАЭ исходил из швейцарских компаний. По его словам, у Дубая есть инфраструктура, доступ к рынку и нейтральная позиция по конфликту на Украине.

О неэффективности антироссийских санкций заявляли и на Западе. Председатель специального комитета казначейства палаты общин парламента Великобритании Харриет Болдуин 29 апреля говорила, что западные санкции против России не смогли создать серьезных проблем для экономики РФ.

Санкции в отношении России усилились после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Российские власти также заявляли об их неэффективности. Президент РФ Владимир Путин говорил, что экономика России растет вопреки санкционному давлению и уже стала первой в Европе по объему и паритету покупательной способности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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