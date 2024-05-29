Глава торгового хаба в Дубае заявил о неэффективности санкций против России

По словам Буамима, тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает санкции против РФ менее эффективными. В ОАЭ не рассматривают ограничения как «отличный инструмент для оказания какого-либо влияния», но они усложняют торговлю и влияют на весь мир.