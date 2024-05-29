ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии в виде наблюдателя
Организация объединенных наций (ООН) примет участие в конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет «РИА Новости».
«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно», – сказал Дюжаррик.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции. 29 мая газета Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на конференции дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве.