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В МИДе отвергли утверждение о невыгодности пребывания России в ЕАЭС

Ведомости

На данный момент ни одна из пяти стран Евразийского экономического союза не высказывалась о невыгодности участия в нем. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС.

«На данный момент сигналов о том, что участие в союзе кому-либо из членов "пятерки" невыгодно, нам не поступало. Да и быть их не может, если посмотреть на статистику: с 2015 по 2023 г. ВВП вырос с $1,6 до $2,4 трлн, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 25,4%, производство продукции сельского хозяйства - почти на 30%», – сказал он.

Панкин подчеркнул, что отказ одной из стран от евразийской экономической интеграции противоречил бы ее интересам. По его словам, участие в ЕАЭС раскрывает экономический потенциал, предоставляет новые возможности для роста и развития государствам-членам союза.

28 мая Госдума ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано в декабре 2023 г. В документе отмечается, что ЕАЭС получит беспошлинный доступ на иранский рынок, а нетарифные барьеры будут значительно снижены. Все это позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин около $300 млн ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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