В МИДе отвергли утверждение о невыгодности пребывания России в ЕАЭС
На данный момент ни одна из пяти стран Евразийского экономического союза не высказывалась о невыгодности участия в нем. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС.
«На данный момент сигналов о том, что участие в союзе кому-либо из членов "пятерки" невыгодно, нам не поступало. Да и быть их не может, если посмотреть на статистику: с 2015 по 2023 г. ВВП вырос с $1,6 до $2,4 трлн, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 25,4%, производство продукции сельского хозяйства - почти на 30%», – сказал он.
Панкин подчеркнул, что отказ одной из стран от евразийской экономической интеграции противоречил бы ее интересам. По его словам, участие в ЕАЭС раскрывает экономический потенциал, предоставляет новые возможности для роста и развития государствам-членам союза.
28 мая Госдума ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано в декабре 2023 г. В документе отмечается, что ЕАЭС получит беспошлинный доступ на иранский рынок, а нетарифные барьеры будут значительно снижены. Все это позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин около $300 млн ежегодно.