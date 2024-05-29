В МИДе отвергли утверждение о невыгодности пребывания России в ЕАЭС

«На данный момент сигналов о том, что участие в союзе кому-либо из членов "пятерки" невыгодно, нам не поступало. Да и быть их не может, если посмотреть на статистику: с 2015 по 2023 г. ВВП вырос с $1,6 до $2,4 трлн, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 25,4%, производство продукции сельского хозяйства - почти на 30%», – сказал он.