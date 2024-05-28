Госдума ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана
Госдума ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.
Законопроект о ратификации был внесен в Госдуму 24 апреля, его авторами выступили МИД и Минэкономразвития. За несколько дней до внесения в нижнюю палату соглашение поддержало правительство России.
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном было подписано в декабре 2023 г. Согласно документу, ЕАЭС получит беспошлинный доступ на иранский рынок, который вмещает около 90 млн человек. При этом нетарифные барьеры будут значительно снижены. В пояснительной записке отмечается, что реализация соглашения позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка $300 млн ежегодно.
Документ включает практически все категории товаров, производимых на территории стран – участниц организации. Основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном в соглашении приближены в максимально возможной степени к правилам ВТО, говорится в записке. В дополнение к этому документ предусматривает обязательства, выходящие за рамки ВТО, но применяемые в ЕАЭС. В частности, закреплено положение о 180-дневном переходном периоде между опубликованием и вступлением в силу технических регламентов.