Госдума ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана

Документ включает практически все категории товаров, производимых на территории стран – участниц организации. Основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном в соглашении приближены в максимально возможной степени к правилам ВТО, говорится в записке. В дополнение к этому документ предусматривает обязательства, выходящие за рамки ВТО, но применяемые в ЕАЭС. В частности, закреплено положение о 180-дневном переходном периоде между опубликованием и вступлением в силу технических регламентов.