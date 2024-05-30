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Президент Эстонии подписал закон о конфискации активов России

Ведомости

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о конфискации активов России в пользу возмещения ущерба Украине. Об этом сообщает гостелерадио ERR.

«Согласно этому, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана», – сказал он.

Карис заявил, что принятый закон должен коснуться тех, кто активно участвовал «в противоправных действиях России». Он добавил, что конфискация активов может вызвать некоторые юридические затруднения, но парламент страны должен иметь политический выбор даже в такой неясной ситуации.

15 мая парламент Эстонии принял закон, позволяющий направлять замороженные российские активы на восстановление Украины. За закон проголосовали 65 членов парламента, против высказались трое. Механизм по компенсации должен выглядеть следующим образом: Украина выдвигает России требования о возмещении ущерба, после чего решение об использовании активов РФ принимает МИД Эстонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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