Президент Эстонии подписал закон о конфискации активов России
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о конфискации активов России в пользу возмещения ущерба Украине. Об этом сообщает гостелерадио ERR.
«Согласно этому, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана», – сказал он.
Карис заявил, что принятый закон должен коснуться тех, кто активно участвовал «в противоправных действиях России». Он добавил, что конфискация активов может вызвать некоторые юридические затруднения, но парламент страны должен иметь политический выбор даже в такой неясной ситуации.
15 мая парламент Эстонии принял закон, позволяющий направлять замороженные российские активы на восстановление Украины. За закон проголосовали 65 членов парламента, против высказались трое. Механизм по компенсации должен выглядеть следующим образом: Украина выдвигает России требования о возмещении ущерба, после чего решение об использовании активов РФ принимает МИД Эстонии.