Австралия не будет использовать замороженные активы России
Австралия не будет использовать российские активы, которые заблокированы на ее территории, а также изымать их в пользу Украины. Об этом заявил вице-премьер Австралии Ричард Марлз в эфире радиостанции ABC.
«Существуют конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкции в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях», – сказал он.
В эфире упомянули, что, по данным СМИ, предполагаемый объем замороженных российских активов в Австралии оценивается в $6 млрд. Марлз отметил, что власти публично не заявляют о сумме, но на самом деле цифры значительно меньше, чем сообщают СМИ.
22 мая Совет Евросоюза опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Украине. В документе сказано, что ЕС не собирается переводить РФ доходы от ее активов даже после отмены санкций.
24 мая стало известно, что Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов России уже в конце июля, они будут направлены на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.
25 мая страны G7 не приняли окончательного решения по использованию замороженных активов России. В тот же день СМИ сообщали, что государства согласовали основные принципы использования активов РФ. В тексте совместного коммюнике, с которым ознакомились издания, сказано, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине.