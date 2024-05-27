Австралия не будет использовать замороженные активы России

25 мая страны G7 не приняли окончательного решения по использованию замороженных активов России. В тот же день СМИ сообщали, что государства согласовали основные принципы использования активов РФ. В тексте совместного коммюнике, с которым ознакомились издания, сказано, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине.