Economist: охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%
Личную охрану председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 г., пишет The Economist со ссылкой ну одну из сотрудниц ЦБ.
После начала российской спецоперации на Украине регулятор 28 февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса.
«Набиуллиной пришлось принять чрезвычайные меры, чтобы успокоить ситуацию <...> Сначала она подняла процентные ставки до 20% – настолько смелый шаг, что одна сотрудница вспоминает, что впоследствии ее личную охрану увеличили», – пишет издание.
26 апреля в ходе заседания Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%, на этом значении она держится с декабря 2023 г. До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%.
Набиуллина в марте 2024 г. говорила, что Банк России может приступить к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. К снижению можно будет приступить после того, как регулятор увидит «убедительное устойчивое снижение инфляции», сообщала она.