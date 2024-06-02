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Economist: охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%

Ведомости

Личную охрану председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20% в феврале 2022 г., пишет The Economist со ссылкой ну одну из сотрудниц ЦБ.

После начала российской спецоперации на Украине регулятор 28 февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса.

«Набиуллиной пришлось принять чрезвычайные меры, чтобы успокоить ситуацию <...> Сначала она подняла процентные ставки до 20% – настолько смелый шаг, что одна сотрудница вспоминает, что впоследствии ее личную охрану увеличили», – пишет издание.

26 апреля в ходе заседания Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%, на этом значении она держится с декабря 2023 г. До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%.

Набиуллина в марте 2024 г. говорила, что Банк России может приступить к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. К снижению можно будет приступить после того, как регулятор увидит «убедительное устойчивое снижение инфляции», сообщала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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