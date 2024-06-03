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Песков: Россия ценит взаимодействие в ОПЕК+

Ведомости

Россия ценит взаимодействие с партнерами в ОПЕК+ и принимает активное участие в этом диалоге, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности», – подчеркнул Песков.

По его словам, решения формата ОПЕК+ принимаются общим консенсусом и способствуют стабилизации и предсказуемости мировых энергорынков.

2 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры.

Единственное изменение касается квоты ОАЭ. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличится на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки.

Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 млн барр./сутки. С учетом увеличения квоты ОАЭ общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки. В том числе общая квота стран ОПЕК составляет 24,1 млн барр./сутки, не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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