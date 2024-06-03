Песков: Россия ценит взаимодействие в ОПЕК+
Россия ценит взаимодействие с партнерами в ОПЕК+ и принимает активное участие в этом диалоге, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности», – подчеркнул Песков.
По его словам, решения формата ОПЕК+ принимаются общим консенсусом и способствуют стабилизации и предсказуемости мировых энергорынков.
2 июня страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры.
Единственное изменение касается квоты ОАЭ. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличится на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки.
Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 млн барр./сутки. С учетом увеличения квоты ОАЭ общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки. В том числе общая квота стран ОПЕК составляет 24,1 млн барр./сутки, не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки.