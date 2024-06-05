Лавров впервые прибыл с визитом в Чад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые в истории прибыл с визитом в Чад, сообщается в Telegram-канале МИД РФ.
Самолет главы МИД приземлился в Нджамене – столице Чада. Лавров планирует провести переговоры с руководством страны. Чад станет последним пунктом его турне по Африке, до этого министр посетил Гвинею, Конго и Буркина-Фасо.
3 июня во время визита в Гвинейскую Республику Лавров заявил, что МИД России рассчитывает на возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что недавно со стороны Гвинеи был назначен сопредседатель межправкомиссии, поэтому препятствий для возобновления работы нет.
4 июня Лавров посетил с официальным визитом столицу Буркина-Фасо – Уагадугу. Он отметил, что в стране удалось быстро и эффективно возобновить деятельность посольства России. По итогам переговоров с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре глава МИД заявил, что Россия планирует дополнительно поставлять в страну продукцию военного назначения.