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Лавров впервые прибыл с визитом в Чад

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые в истории прибыл с визитом в Чад, сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Самолет главы МИД приземлился в Нджамене – столице Чада. Лавров планирует провести переговоры с руководством страны. Чад станет последним пунктом его турне по Африке, до этого министр посетил Гвинею, Конго и Буркина-Фасо.

3 июня во время визита в Гвинейскую Республику Лавров заявил, что МИД России рассчитывает на возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что недавно со стороны Гвинеи был назначен сопредседатель межправкомиссии, поэтому препятствий для возобновления работы нет.

4 июня Лавров посетил с официальным визитом столицу Буркина-Фасо – Уагадугу. Он отметил, что в стране удалось быстро и эффективно возобновить деятельность посольства России. По итогам переговоров с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре глава МИД заявил, что Россия планирует дополнительно поставлять в страну продукцию военного назначения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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