Лавров впервые прибыл с визитом в Чад

3 июня во время визита в Гвинейскую Республику Лавров заявил, что МИД России рассчитывает на возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что недавно со стороны Гвинеи был назначен сопредседатель межправкомиссии, поэтому препятствий для возобновления работы нет.