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Захарова прокомментировала запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из России

Ведомости

Решение Вильнюса запретить импорт сельскохозяйственных продуктов и кормов из России говорит о желании Литвы полностью разорвать двусторонние торгово-экономические отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные "выстрелы себе в ногу", если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами», – приводит ее слова ведомство.

Захарова напомнила, что общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%, поэтому ограничения заметно не повлияют на экономику РФ. Тем не менее Россия примет ответные меры, направленные на недружественные шаги Вильнюса.

С 3 июня вступил в силу запрет на ввоз в Литву 24 категорий сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Белоруссии. Как указано на сайте министерства сельского хозяйства Литвы, в целях обеспечения комфортного перемещения физических лиц запрет не распространяется на продукты питания для личного потребления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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