Захарова прокомментировала запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из России
Решение Вильнюса запретить импорт сельскохозяйственных продуктов и кормов из России говорит о желании Литвы полностью разорвать двусторонние торгово-экономические отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобные "выстрелы себе в ногу", если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами», – приводит ее слова ведомство.
Захарова напомнила, что общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%, поэтому ограничения заметно не повлияют на экономику РФ. Тем не менее Россия примет ответные меры, направленные на недружественные шаги Вильнюса.
С 3 июня вступил в силу запрет на ввоз в Литву 24 категорий сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Белоруссии. Как указано на сайте министерства сельского хозяйства Литвы, в целях обеспечения комфортного перемещения физических лиц запрет не распространяется на продукты питания для личного потребления.