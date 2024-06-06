Захарова прокомментировала запрет Литвы на импорт сельхозпродукции из России

«Подобные "выстрелы себе в ногу", если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами», – приводит ее слова ведомство.