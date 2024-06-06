Песков: Запад будет убирать Зеленского с поста президента Украины
После того как президент Украины Владимир Зеленский примет по заданию Запада непопулярные решения (например, введет более молодой возраст для мобилизации), его будут убирать с поста. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«[У Зеленского] перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать. Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества», – ответил Песков на вопрос «Известий» о будущем президента.
5 июня глава РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что «администрация США настаивает на том, чтобы [на Украине] поэтапно снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18, или сразу до 18». По словам президента РФ, на реализацию этого нужен примерно год, а после принятия Киевом соответствующих законов администрация США «избавится» от Зеленского.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал Зеленский. В частности, документ предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.