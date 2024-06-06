Песков: Запад будет убирать Зеленского с поста президента Украины

5 июня глава РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств заявил, что «администрация США настаивает на том, чтобы [на Украине] поэтапно снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18, или сразу до 18». По словам президента РФ, на реализацию этого нужен примерно год, а после принятия Киевом соответствующих законов администрация США «избавится» от Зеленского.