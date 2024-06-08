Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Медведев заявил о мотивации бороться с нацистами после призыва НПО к его аресту

Ведомости

Призывы Международной федерации прав человека (FIDH) мотивируют продолжать борьбу с «грязной нацистской кликой», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Финансируемая фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в России) инвестора Джорджа Сороса федерация, как стало известно 7 июня, добивается от канцелярии прокурора Международного уголовного суда (МУС) запроса на выдачу ордеров на арест Медведева, а также замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова и некоторых российских журналистов.

Медведев в публикации в X заявил, что ему приятно получить признание эффективности «наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве».

«Подобные НПО [неправительственные организации] и их хозяева являются пособниками террористов, которые буквально вчера убили более 20 наших мирных граждан. Это действительно мотивирует продолжать работу против гнусной нацистской клики», – написал зампред Совбеза.

Он также пообещал, что РФ будет еще злее и безжалостнее разоблачать «придурков бандеровского режима и их покровителей».

1 июня Медведев в соцсети X также заявил, что попытка Фонда Клуни добиться ареста журналистов из РФ не увенчается успехом, а российские журналисты первыми найдут американского актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных