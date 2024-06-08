Медведев заявил о мотивации бороться с нацистами после призыва НПО к его аресту
Призывы Международной федерации прав человека (FIDH) мотивируют продолжать борьбу с «грязной нацистской кликой», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Финансируемая фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в России) инвестора Джорджа Сороса федерация, как стало известно 7 июня, добивается от канцелярии прокурора Международного уголовного суда (МУС) запроса на выдачу ордеров на арест Медведева, а также замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова и некоторых российских журналистов.
Медведев в публикации в X заявил, что ему приятно получить признание эффективности «наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве».
«Подобные НПО [неправительственные организации] и их хозяева являются пособниками террористов, которые буквально вчера убили более 20 наших мирных граждан. Это действительно мотивирует продолжать работу против гнусной нацистской клики», – написал зампред Совбеза.
Он также пообещал, что РФ будет еще злее и безжалостнее разоблачать «придурков бандеровского режима и их покровителей».
1 июня Медведев в соцсети X также заявил, что попытка Фонда Клуни добиться ареста журналистов из РФ не увенчается успехом, а российские журналисты первыми найдут американского актера и поговорят с ним «от заката до рассвета».