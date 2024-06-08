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ГУР Украины сообщило о покушении на бывшего мэра Купянска в Белгородской области

Ведомости

7 июня в Старом Осколе Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Украины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В ведомстве заявили, что Мацегора находится в тяжелом состоянии, его якобы перевезли в Москву. О покушении на Мацегору сообщил ряд российских Telegram-каналов. Mash также сообщал, что политик находится на лечении в столице. По данным канала, в него стреляли.

РБК пишет, что Мацегора состоял в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), занимал пост мэра Купянска с 2020 г. В начале спецоперации Мацегора решил сотрудничать с российской стороной, объяснив это желанием избежать жертв.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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