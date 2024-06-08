ГУР Украины сообщило о покушении на бывшего мэра Купянска в Белгородской области
7 июня в Старом Осколе Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Украины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
В ведомстве заявили, что Мацегора находится в тяжелом состоянии, его якобы перевезли в Москву. О покушении на Мацегору сообщил ряд российских Telegram-каналов. Mash также сообщал, что политик находится на лечении в столице. По данным канала, в него стреляли.