ГУР Украины сообщило о покушении на бывшего мэра Купянска в Белгородской области

В ведомстве заявили, что Мацегора находится в тяжелом состоянии, его якобы перевезли в Москву. О покушении на Мацегору сообщил ряд российских Telegram-каналов. Mash также сообщал, что политик находится на лечении в столице. По данным канала, в него стреляли.