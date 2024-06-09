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Министр военного кабинета Израиля Ганц объявил об отставке

Ведомости

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил об уходе из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призвав последнего определить дату для проведения новых выборов, сообщает The Times of Israel.

«Для обеспечения настоящей победы нужно, чтобы осенью, через год после катастрофы, у нас были проведены выборы, и мы наконец сформируем правительство, которое завоюет доверие людей и сможет противостоять вызовам», – заявил он.

«Я обращаюсь к Нетаньяху: установите дату выборов. Не позвольте нашему народу расколоться», – добавил Ганц, анонсировав также выход своей партии из коалиционного правительства. До этого политик призывал правительство составить план действий в секторе Газа на период после завершения боевых действий.

Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную войну на нескольких фронтах» и что сейчас не время покидать военную кампанию. Он пообещал продолжать войну до достижения победы, что в его понимании означает освобождение заложников и уничтожение палестинской группировки «Хамас».

Премьер-министр также добавил, что готов договориться с любой политической партией, которая захочет следовать его политике, направленной на продолжение боевых действий.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 36 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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