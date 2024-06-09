Министр военного кабинета Израиля Ганц объявил об отставке

Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную войну на нескольких фронтах» и что сейчас не время покидать военную кампанию. Он пообещал продолжать войну до достижения победы, что в его понимании означает освобождение заложников и уничтожение палестинской группировки «Хамас».