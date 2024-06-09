Министр военного кабинета Израиля Ганц объявил об отставке
Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил об уходе из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призвав последнего определить дату для проведения новых выборов, сообщает The Times of Israel.
«Для обеспечения настоящей победы нужно, чтобы осенью, через год после катастрофы, у нас были проведены выборы, и мы наконец сформируем правительство, которое завоюет доверие людей и сможет противостоять вызовам», – заявил он.
«Я обращаюсь к Нетаньяху: установите дату выборов. Не позвольте нашему народу расколоться», – добавил Ганц, анонсировав также выход своей партии из коалиционного правительства. До этого политик призывал правительство составить план действий в секторе Газа на период после завершения боевых действий.
Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную войну на нескольких фронтах» и что сейчас не время покидать военную кампанию. Он пообещал продолжать войну до достижения победы, что в его понимании означает освобождение заложников и уничтожение палестинской группировки «Хамас».
Премьер-министр также добавил, что готов договориться с любой политической партией, которая захочет следовать его политике, направленной на продолжение боевых действий.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г., когда палестинская группировка «Хамас» атаковала южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 36 000.