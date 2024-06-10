Кремль: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран
Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, вопреки «широко иногда распространенной в Европе и в Америке клевете». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление президентом Эммануэлем Макроном досрочных выборов в Национальное собрание Франции.
«Это внутреннее дело Французской республики. Мы не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела. Вопреки широко иногда распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», – сказал он.
Песков заявил, что роспуск Национального собрания не является новацией в политических технологиях Французской республики. До президента страны Эммануэля Макрона это неоднократно делали его предшественники, уточнил он.
«Поэтому также будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание, скажем так, пока что чрезвычайно недружественный, даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства», – сказал Песков.
9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Издание Politico писало, что решение было принято на фоне «сокрушительного» поражения его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Партия Макрона набрала 15,4% голосов, что вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» политика Марин ле Пен, получившая 32%.