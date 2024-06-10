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Bloomberg: ЕС договаривается о продлении транзита газа через Украину

Ведомости

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа по трубопроводу через территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Представители европейских правительств и компаний обсуждают с украинскими коллегами, как сохранить поток газа в 2025 г. По словам собеседников агентства, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, идущие в Европу. Такое соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она «пытается сократить доходы Москвы».

«Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Один из них заключается в том, что Украина обладает невероятной инфраструктурой для транзита и хранения газа, которую необходимо использовать, и Украина предрасположена к использованию этой инфраструктуры, потому что она дает много преимуществ», – сказал агентству Bloomberg News главный исполнительный директор государственной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

Он исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским ПАО «Газпром», но сказал, что поставки газа из Азербайджана «могут иметь некоторое будущее».

Переговоры находятся на ранней стадии, решения могут быть приняты только к концу года, когда истечет срок действия соглашения о транзите с «Газпромом» и начнется европейская зима. События на поле боя также могут сыграть свою роль. Многие детали еще предстоит согласовать, и пока нет уверенности, что сделка будет заключена.

Контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 г. Его действие истекает 31 декабря 2024 г. Договор предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что продлевать контракт не планируется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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