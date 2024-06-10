Bloomberg: ЕС договаривается о продлении транзита газа через Украину
Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа по трубопроводу через территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Представители европейских правительств и компаний обсуждают с украинскими коллегами, как сохранить поток газа в 2025 г. По словам собеседников агентства, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, идущие в Европу. Такое соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она «пытается сократить доходы Москвы».
«Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Один из них заключается в том, что Украина обладает невероятной инфраструктурой для транзита и хранения газа, которую необходимо использовать, и Украина предрасположена к использованию этой инфраструктуры, потому что она дает много преимуществ», – сказал агентству Bloomberg News главный исполнительный директор государственной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.
Он исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским ПАО «Газпром», но сказал, что поставки газа из Азербайджана «могут иметь некоторое будущее».
Переговоры находятся на ранней стадии, решения могут быть приняты только к концу года, когда истечет срок действия соглашения о транзите с «Газпромом» и начнется европейская зима. События на поле боя также могут сыграть свою роль. Многие детали еще предстоит согласовать, и пока нет уверенности, что сделка будет заключена.
Контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 г. Его действие истекает 31 декабря 2024 г. Договор предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что продлевать контракт не планируется.