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Сенат Аргентины принял законопроект об экономических реформах Милея

Ведомости

Сенат Аргентины принял масштабный законопроект с экономическими реформами либертарианского президента Хавьера Милея, сообщает Reuters.

«Аргентина, в которой происходит насилие, которая поджигает машины, бросает камни и спорит об осуществлении демократии, и Аргентина, в которой трудящиеся с огромной болью и жертвами ждут перемен, за которые они проголосовали», – прокомментировала ситуацию вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль.

По данным издания, верхняя палата парламента разделилась пополам по поводу законопроекта, который ранее был принят общим голосованием. В результате марафонских дебатов проект реформ был принят с небольшим перевесом, и теперь сенаторам предстоит проголосовать по каждой статье пакета, призванного стимулировать инвестиции путем приватизации государственных предприятий и предоставления стимулов для частного бизнеса.

Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента Аргентины в апреле, но после правок был вынесен на повторное голосование, отмечает агентство.

28 мая Милей сменил премьер-министра страны, им стал глава МВД Гильермо Франкос. Он назначен на должность для того, чтобы придать больше политического веса руководству правительства, отмечала пресс-служба президента Аргентины.

В ноябре 2023 г. на президентских выборах в Аргентине победил правый либертарианец-популист Милей. В ходе кампании он предлагал упразднить центробанк страны, заменить национальную валюту песо на американский доллар, разрешить ношение оружия, урезать соцрасходы и др. Новое руководство страны отдает предпочтение «западным демократиям», в частности США, Канаде и странам Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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