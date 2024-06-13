Сенат Аргентины принял законопроект об экономических реформах Милея
Сенат Аргентины принял масштабный законопроект с экономическими реформами либертарианского президента Хавьера Милея, сообщает Reuters.
«Аргентина, в которой происходит насилие, которая поджигает машины, бросает камни и спорит об осуществлении демократии, и Аргентина, в которой трудящиеся с огромной болью и жертвами ждут перемен, за которые они проголосовали», – прокомментировала ситуацию вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль.
По данным издания, верхняя палата парламента разделилась пополам по поводу законопроекта, который ранее был принят общим голосованием. В результате марафонских дебатов проект реформ был принят с небольшим перевесом, и теперь сенаторам предстоит проголосовать по каждой статье пакета, призванного стимулировать инвестиции путем приватизации государственных предприятий и предоставления стимулов для частного бизнеса.
Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента Аргентины в апреле, но после правок был вынесен на повторное голосование, отмечает агентство.
28 мая Милей сменил премьер-министра страны, им стал глава МВД Гильермо Франкос. Он назначен на должность для того, чтобы придать больше политического веса руководству правительства, отмечала пресс-служба президента Аргентины.
В ноябре 2023 г. на президентских выборах в Аргентине победил правый либертарианец-популист Милей. В ходе кампании он предлагал упразднить центробанк страны, заменить национальную валюту песо на американский доллар, разрешить ношение оружия, урезать соцрасходы и др. Новое руководство страны отдает предпочтение «западным демократиям», в частности США, Канаде и странам Европы.