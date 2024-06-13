Сенат Аргентины принял законопроект об экономических реформах Милея

«Аргентина, в которой происходит насилие, которая поджигает машины, бросает камни и спорит об осуществлении демократии, и Аргентина, в которой трудящиеся с огромной болью и жертвами ждут перемен, за которые они проголосовали», – прокомментировала ситуацию вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль.