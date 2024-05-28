Президент Аргентины Милей сменил главу правительства

Николас Поссе занимал должность премьер-министра с 2023 г. До начала карьеры в политике он был одним из руководителей Aeropuertos Argentina 2000 – компании, которая отвечает за 35 аэропортов в Аргентине. Новому премьер-министру Гильермо Франкосу 74 года. Он занимал пост советника Буэнос-Айреса с 1985 по 1993 г. Он также был президентом банка провинции Буэнос-Айрес и представлял Аргентину в Межамериканском банке развития.