Президент Аргентины Милей сменил главу правительства
Президент Аргентины Хавьер Милей сменил премьер-министра страны, им стал глава МВД Гильермо Франкос. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что предыдущий премьер-министр Николас Поссе подал в отставку. Гильермо Франкос назначен на должность для того, чтобы «придать больше политического веса руководству правительства».
Издание La Nación сообщает, что Франкос за последние полвека занимал множество исполнительных и законодательных должностей, а решение об отставке Поссе было принято из-за «разницы в критериях и ожиданиях по прогрессу правительства и задач, которые были на него возложены».
Николас Поссе занимал должность премьер-министра с 2023 г. До начала карьеры в политике он был одним из руководителей Aeropuertos Argentina 2000 – компании, которая отвечает за 35 аэропортов в Аргентине. Новому премьер-министру Гильермо Франкосу 74 года. Он занимал пост советника Буэнос-Айреса с 1985 по 1993 г. Он также был президентом банка провинции Буэнос-Айрес и представлял Аргентину в Межамериканском банке развития.
В ноябре 2023 г. на президентских выборах в Аргентине победил правый либертарианец-популист Хавьер Милей. В ходе кампании он предлагал упразднить центробанк, заменить национальную валюту песо на американский доллар, разрешить ношение оружия, урезать соцрасходы и др. Новое руководство страны отдает предпочтение «западным демократиям», в частности США, Канаде и странам Европы.