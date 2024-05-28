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Президент Аргентины Милей сменил главу правительства

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей сменил премьер-министра страны, им стал глава МВД Гильермо Франкос. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что предыдущий премьер-министр Николас Поссе подал в отставку. Гильермо Франкос назначен на должность для того, чтобы «придать больше политического веса руководству правительства».

Издание La Nación сообщает, что Франкос за последние полвека занимал множество исполнительных и законодательных должностей, а решение об отставке Поссе было принято из-за «разницы в критериях и ожиданиях по прогрессу правительства и задач, которые были на него возложены».

Николас Поссе занимал должность премьер-министра с 2023 г. До начала карьеры в политике он был одним из руководителей Aeropuertos Argentina 2000 – компании, которая отвечает за 35 аэропортов в Аргентине. Новому премьер-министру Гильермо Франкосу 74 года. Он занимал пост советника Буэнос-Айреса с 1985 по 1993 г. Он также был президентом банка провинции Буэнос-Айрес и представлял Аргентину в Межамериканском банке развития.

В ноябре 2023 г. на президентских выборах в Аргентине победил правый либертарианец-популист Хавьер Милей. В ходе кампании он предлагал упразднить центробанк, заменить национальную валюту песо на американский доллар, разрешить ношение оружия, урезать соцрасходы и др. Новое руководство страны отдает предпочтение «западным демократиям», в частности США, Канаде и странам Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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