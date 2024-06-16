Салливан оценил мирное предложение Путина по Украине
Предложенные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта якобы противоречат Уставу ООН, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН», – подчеркнул Салливан (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в рамках мирной инициативы России Украина должна не только отказаться от «окуппированной» территории, но и покинуть дополнительную территорию.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.