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Салливан оценил мирное предложение Путина по Украине

Ведомости

Предложенные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта якобы противоречат Уставу ООН, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН», – подчеркнул Салливан (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в рамках мирной инициативы России Украина должна не только отказаться от «окуппированной» территории, но и покинуть дополнительную территорию.

15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.

В преддверии саммита Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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