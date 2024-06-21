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Bloomberg: БРИКС может стать противовесом G7 при вступлении новых стран

Ведомости

БРИКС может стать «сильным противовесом» странам G7 при вступлении в объединение новых государств, пишет Bloomberg.

«По мнению аналитиков Bloomberg Economics, расширение больше связано с политикой, а не с экономикой. Расширенное объединение может стать более сильным противовесом так называемой "большой семерке" – США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании», – сказано в публикации.

По данным издания, с 2017 по 2022 г. торговый оборот между странами БРИКС вырос на 56%, достигнув $433 млрд. Для новых членов объединение предлагает возможность более легкого доступа к финансированию со стороны «более богатых» стран, а также политическую площадку, которая не зависит от Вашингтона.

Агентство отмечает, что Китай предпринимает попытки построить альтернативный миропорядок вместе со странами юга. Россия также нацелена на ослабление влияние Вашингтона на мировой арене. Другие объединения, включая Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Африканский союз (АС), тоже движутся к отказу от доминирования США.

13 июня стало известно, что Таиланд официально уведомил Россию о намерении страны стать полноправным членом БРИКС. 17 июня премьер-министр Малайзии сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В августе 2023 г. приглашение вступить в объединение получила Саудовская Аравия, но ее статус остается неясным. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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