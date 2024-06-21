Bloomberg: БРИКС может стать противовесом G7 при вступлении новых стран

13 июня стало известно, что Таиланд официально уведомил Россию о намерении страны стать полноправным членом БРИКС. 17 июня премьер-министр Малайзии сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В августе 2023 г. приглашение вступить в объединение получила Саудовская Аравия, но ее статус остается неясным. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.