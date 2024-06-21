Bloomberg: БРИКС может стать противовесом G7 при вступлении новых стран
БРИКС может стать «сильным противовесом» странам G7 при вступлении в объединение новых государств, пишет Bloomberg.
«По мнению аналитиков Bloomberg Economics, расширение больше связано с политикой, а не с экономикой. Расширенное объединение может стать более сильным противовесом так называемой "большой семерке" – США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании», – сказано в публикации.
По данным издания, с 2017 по 2022 г. торговый оборот между странами БРИКС вырос на 56%, достигнув $433 млрд. Для новых членов объединение предлагает возможность более легкого доступа к финансированию со стороны «более богатых» стран, а также политическую площадку, которая не зависит от Вашингтона.
Агентство отмечает, что Китай предпринимает попытки построить альтернативный миропорядок вместе со странами юга. Россия также нацелена на ослабление влияние Вашингтона на мировой арене. Другие объединения, включая Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Африканский союз (АС), тоже движутся к отказу от доминирования США.
13 июня стало известно, что Таиланд официально уведомил Россию о намерении страны стать полноправным членом БРИКС. 17 июня премьер-министр Малайзии сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В августе 2023 г. приглашение вступить в объединение получила Саудовская Аравия, но ее статус остается неясным. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.