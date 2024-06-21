Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Стороны, согласно тексту документа, в порядке, установленном законодательством, могут на основании обращения направлять на территорию другой стороны воинские формирования, военные корабли и военные воздушные суда. Это требуется для проведения совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и др.