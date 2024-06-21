Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения о взаимном направлении воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте портала правовых актов.
Стороны, согласно тексту документа, в порядке, установленном законодательством, могут на основании обращения направлять на территорию другой стороны воинские формирования, военные корабли и военные воздушные суда. Это требуется для проведения совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и др.
Документ был представлен Минобороны России. Проект соглашения был также предварительно проработан индийской стороной.
В конце ноября 2023 г. Россия и Индия провели военно-морские учения в Бенгальском заливе. Тогда боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Также экипажи отработали навыки пополнения запасов на ходу.
С российской стороны в учениях участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. ВМС Индии задействовали эсминец «Ранвиджай» и корвет «Килтан».