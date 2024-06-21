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Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Ведомости

Правительство одобрило проект соглашения о взаимном направлении воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте портала правовых актов.

Стороны, согласно тексту документа, в порядке, установленном законодательством, могут на основании обращения направлять на территорию другой стороны воинские формирования, военные корабли и военные воздушные суда. Это требуется для проведения совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и др. 

Документ был представлен Минобороны России. Проект соглашения был также предварительно проработан индийской стороной.

В конце ноября 2023 г. Россия и Индия провели военно-морские учения в Бенгальском заливе. Тогда боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Также экипажи отработали навыки пополнения запасов на ходу.

С российской стороны в учениях участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. ВМС Индии задействовали эсминец «Ранвиджай» и корвет «Килтан». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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