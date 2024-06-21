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Украина введет ответные ограничения на въезд граждан Израиля

Ведомости

Украина введет ограничения на въезд израильтян в связи с отказами во въезде в Израиль украинцев, сообщило посольство страны в Израиле на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения», – говорится в сообщении.

С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения ETA (Electronic Travel Authorization, Электронная система авторизации путешествий) на проживание до 90 дней. По заявлению посольства, введение таких мер является лишением прав украинцев на безвизовый въезд в Израиль.

«В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля. Сейчас специфика этих электронных виз рассматривается в Киеве», – отметили в посольстве. В диппредставительстве предупредили, что «это повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину».

Пилотная программа электронных разрешений на въезд в Израиль Electronic Travel Authorization (ETA) для туристов из стран, с которыми у страны действует безвизовый режим, заработает с 1 июля. Власти Израиля поясняли, что ETA не является визой.

Тестовый период начался 1 июня. Тогда он начал действовать для граждан США и Германии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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