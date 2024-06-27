Захарова: посольства России переполнены просьбами о переезде в страну
Посольства и консульства России переполнены просьбами о помощи в переезде в страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
По ее словам, в основе государственной политики у большинства заложены традиционные ценности. Множество людей, которые находятся в условии гнета либеральных демократий, пытаются ему сопротивляться. Захарова уточнила, что когда обсуждаются «чужие», имеются в виду не границы или названия государств и режимов. Речь идет о тех, кто навязывает свою идеологию, желая разрушить представления об истинных ценностях.
«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей этих самых традиционных ценностей», – заключила дипломат.
17 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что с января по май 2024 г. около 54% заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли подтвердить владение русским языком.
Президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Министр отметил, что приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований по признанию заявителя владеющим языком. Около 4000 человек не смогли воспользоваться механизмами программы в целях переезда и приобретения гражданства.