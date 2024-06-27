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Захарова: посольства России переполнены просьбами о переезде в страну

Ведомости

Посольства и консульства России переполнены просьбами о помощи в переезде в страну. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По ее словам, в основе государственной политики у большинства заложены традиционные ценности. Множество людей, которые находятся в условии гнета либеральных демократий, пытаются ему сопротивляться. Захарова уточнила, что когда обсуждаются «чужие», имеются в виду не границы или названия государств и режимов. Речь идет о тех, кто навязывает свою идеологию, желая разрушить представления об истинных ценностях.

«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей этих самых традиционных ценностей», – заключила дипломат.

17 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что с января по май 2024 г. около 54% заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли подтвердить владение русским языком.

Президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Министр отметил, что приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований по признанию заявителя владеющим языком. Около 4000 человек не смогли воспользоваться механизмами программы в целях переезда и приобретения гражданства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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