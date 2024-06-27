Музаев: требования по русскому к мигрантам и выпускникам не должны отличаться

Последние месяцы в России поднимается вопрос о необходимости ужесточить контроль за проведением экзаменов для мигрантов. Минобрнауки с 1 мая запретил коммерческим организациям проводить такие экзамены. Кроме того, Рособрнадзор планирует следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена.