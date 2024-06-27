Музаев: требования по русскому к мигрантам и выпускникам не должны отличаться
Требования к мигрантам на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание должны быть такими же, как к выпускниками российских школ. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Эти требования [по экзамену] предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», – подчеркнул он.
В частности, Рособрнадзор предлагает ввести для мигрантов экзамен с устной частью, задания на определение навыков письма, а также фиксировать экзамен на видео и повысить минимальный порог в тесте.
Последние месяцы в России поднимается вопрос о необходимости ужесточить контроль за проведением экзаменов для мигрантов. Минобрнауки с 1 мая запретил коммерческим организациям проводить такие экзамены. Кроме того, Рособрнадзор планирует следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена.