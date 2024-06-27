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Музаев: требования по русскому к мигрантам и выпускникам не должны отличаться

Ведомости

Требования к мигрантам на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание должны быть такими же, как к выпускниками российских школ. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Эти требования [по экзамену] предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», – подчеркнул он.

В частности, Рособрнадзор предлагает ввести для мигрантов экзамен с устной частью, задания на определение навыков письма, а также фиксировать экзамен на видео и повысить минимальный порог в тесте.

Последние месяцы в России поднимается вопрос о необходимости ужесточить контроль за проведением экзаменов для мигрантов. Минобрнауки с 1 мая запретил коммерческим организациям проводить такие экзамены. Кроме того, Рособрнадзор планирует следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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