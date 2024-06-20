В России будут контролировать незнание мигрантами языка при наличии сертификата
Рособрнадзор начнет следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале правовых актов.
Документ был утвержден Рособрнадзором еще 15 мая, Минюст зарегистрировал его 19 июня. Приказом вносятся изменения в перечень индикаторов риска нарушения при надзоре за тем, как соблюдаются требования к проведению экзамена по русскому языку для мигрантов и выдаче сертификата.
Согласно поправкам, теперь Рособрнадзор будет учитывать информацию о том, что у мигранта нет знаний русского языка, но при этом имеется сертификат. Передавать такие сведения в течение квартала будет орган исполнительной власти, который выдает иностранцам рабочий патент, разрешение на временное проживание и вид на жительство.
В апреле Рособрнадзор допустил ряд изменений в экзамене для иностранцев. В частности, речь идет о введении устной части в экзамен для трудовых мигрантов и повышении проходного балла. В интервью РБК бывший ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).
Кроме того, с 1 мая коммерческим организациям запретили проводить экзамены для мигрантов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призывал в целом усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.