В России будут контролировать незнание мигрантами языка при наличии сертификата

Согласно поправкам, теперь Рособрнадзор будет учитывать информацию о том, что у мигранта нет знаний русского языка, но при этом имеется сертификат. Передавать такие сведения в течение квартала будет орган исполнительной власти, который выдает иностранцам рабочий патент, разрешение на временное проживание и вид на жительство.