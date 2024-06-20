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В России будут контролировать незнание мигрантами языка при наличии сертификата

Ведомости

Рособрнадзор начнет следить за случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но при этом на руках есть действующий сертификат о сдаче экзамена. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале правовых актов.

Документ был утвержден Рособрнадзором еще 15 мая, Минюст зарегистрировал его 19 июня. Приказом вносятся изменения в перечень индикаторов риска нарушения при надзоре за тем, как соблюдаются требования к проведению экзамена по русскому языку для мигрантов и выдаче сертификата.

Согласно поправкам, теперь Рособрнадзор будет учитывать информацию о том, что у мигранта нет знаний русского языка, но при этом имеется сертификат. Передавать такие сведения в течение квартала будет орган исполнительной власти, который выдает иностранцам рабочий патент, разрешение на временное проживание и вид на жительство.

В апреле Рособрнадзор допустил ряд изменений в экзамене для иностранцев. В частности, речь идет о введении устной части в экзамен для трудовых мигрантов и повышении проходного балла. В интервью РБК бывший ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).

Кроме того, с 1 мая коммерческим организациям запретили проводить экзамены для мигрантов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призывал в целом усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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