Ректор Института русского языка имени Пушкина уволен после проверки Минобрнауки

Ректор Института русского языка имени Пушкина уволен после проверки МинобрнаукиПо версии следствия, сотрудники вуза незаконно выдавали языковые сертификаты мигрантам
С должности ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина, где трудовые мигранты сдают экзамен на знание русского, снята Наталья Трухановская. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки в своем Telegram-канале. Ее представитель пояснил «Ведомостям», что Трухановская уволена 12 апреля после проверки, которая выявила ненадлежащий контроль за проведением экзамена по русскому языку как иностранному. Исполняющим обязанности ректора стал Никита Гусев, до этого он работал проректором в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
Этому предшествовало задержание в Москве нескольких сотрудников института, сообщало 8 апреля главное столичное следственное управлении СК РФ, не уточняя их количество. По версии следствия, в составе организованной группы они незаконно выдавали иностранцам сертификаты, подтверждающие владение русским языком, а также знание истории и основ законодательства РФ. При этом подавляющая часть иностранцев, получивших сертификаты, не обладали знаниями по этим предметам. В дальнейшем они использовали документы для оформления вида на жительство. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. а ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) Уголовного кодекса (УК РФ) и п. е ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Вслед за этим Рособрнадзор 16 апреля объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Среди вузов, помимо Института русского языка им. А.С. Пушкина, также Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Псковский государственный университет.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 18 апреля на совещании с ректорами университетов поручил усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, а также заключить в регионах договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте за проведение экзамена по русскому языку как иностранному отвечал конкретный местный университет. Помимо этого с 1 мая 2024 г. коммерческие организации больше не смогут проводить такие экзамены и выдавать сертификаты.
Иностранные граждане для работы в России обязаны получить трудовой патент или разрешение на работу, согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», говорит адвокат, глава «Адвокатской консультация №70» Филипп Покровский. Для этого требуется подтверждение знаний русского языка, истории и основ законодательства РФ, сказал он.
Кроме того, по словам Покровского, ряд отраслевых нормативов и правил требуют наличие подобных сертификатов (например, для работников образования, медицины) даже если иностранцам для работы в России не нужен патент или разрешение на работу. От необходимости их оформления освобождены граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Такие экзамены могут проводить только аккредитованные Министерством образования и науки (или иным профильным органом) образовательные организации и испытательные центры, добавил Покровский. Проводить экзамен сразу по трем дисциплинам: по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства сейчас имеют право девять подведомственных Минобрнауки университетов, два правительственных учебных заведения, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы.
Ужесточения для мигрантов после теракта в «Крокус Сити холле»
После теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта российские правоохранительные органы начали активную кампанию по выявлению иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. Только за первую неделю после теракта (25–29 марта) районные суды Москвы вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России, 418 иностранцев решили принудительно выдворить суды Санкт-Петербурга за аналогичный срок.
Весной число иностранных граждан, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, резко возросло, рассказал «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. «Сейчас стали очень строго проверять знания русского языка. Мы фиксируем резкий рост отказов в выдаче патента, по основанию – не сдал экзамен по языку», – сказал он. Тогда как в 2023 г. проблем со сдачей экзаменов по русскому или выдачей патентов на работу не было, продолжил Исмаилов. По его словам, есть и другая категория мигрантов: они уже сдали экзамен, но стандартный срок получения патента превышен: «например, должны были выдать его за две недели, а уже прошло четыре недели – патент до сих пор не выдают».
Сравнить статистику выдачи патентов за I квартал 2024 г. с показателем аналогичного периода прошлого года нельзя, так как МВД перестало публиковать ежемесячную статистику на своем сайте, удалив при этом все предыдущие материалы. На вечер 19 апреля данных за I квартал 2024 г. на сайте ведомства не было. «Ведомости» направили запрос в МВД.
За 2023 г., по данным министерства, число выданных трудовых патентов (для приехавших в страну в безвизовом порядке) выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,3 млн. Количество госуслуг по выдаче иностранным гражданам разрешений на работу (для тех, кто приехал по визе) увеличилось на 23,6% в годовом выражении – до 99 100.
Согласно статистике ФСБ за 2023 г., чаще всего с рабочими целями совершали поездки в Россию (служба учитывает количество въездов, а не людей, т. е., если человек выехал из РФ, а потом снова въехал, его засчитают дважды) граждане Узбекистана (почти 2 млн въездов), Таджикистана (1,2 млн въездов), Киргизии (718 414 въездов) и др. Всего же за 2023 г. совокупное число пересечений границы выросло на 30% к предыдущему году, составив 4,5 млн въездов.