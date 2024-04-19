Ректор Института русского языка имени Пушкина уволен после проверки Минобрнауки

Весной число иностранных граждан, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку, резко возросло, рассказал «Ведомостям» глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. «Сейчас стали очень строго проверять знания русского языка. Мы фиксируем резкий рост отказов в выдаче патента, по основанию – не сдал экзамен по языку», – сказал он. Тогда как в 2023 г. проблем со сдачей экзаменов по русскому или выдачей патентов на работу не было, продолжил Исмаилов. По его словам, есть и другая категория мигрантов: они уже сдали экзамен, но стандартный срок получения патента превышен: «например, должны были выдать его за две недели, а уже прошло четыре недели – патент до сих пор не выдают».