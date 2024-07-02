Греция заявила о готовности оказать помощь по вступлению Молдавии в ЕС
Греция поддерживает перспективу присоединения Молдавии к ЕС и готова оказать техническую помощь в этом процессе. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с молдавским коллегой Дорином Речаном.
В ходе встречи также обсуждалось двустороннее сотрудничество с акцентом на транспорт и энергетику, поскольку Греция вносит вклад в энергетическую безопасность Молдавии, поставляя природный газа. Лидеры двух стран также подчеркнули важность расширения «вертикального коридора» поставок за счет присоединения Украины, Молдавии и Словакии.
«25% газа, потребляемого Молдавией в прошлом году, поставляла Греция. В апреле прошлого года мы осуществили первую закупку газа с регазификационного терминала СПГ в Греции. Это отличное начало», – заявил Речан.
21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Главным переговорщиком от Молдавии назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. Президент отметила, что целью Молдавии является подготовка страны к вступлению в ЕС к 2030 г. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны.
Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны докажут приверженность правовому государству и примут реформы, которые касаются правосудия. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вступлению республики в ЕС. 14 июня постоянные представители стран ЕС согласовали начало переговоров о приеме Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня.