Греция заявила о готовности оказать помощь по вступлению Молдавии в ЕС

Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 г. В мае европейский комиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 г., если власти страны докажут приверженность правовому государству и примут реформы, которые касаются правосудия. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время начнутся переговоры по вступлению республики в ЕС. 14 июня постоянные представители стран ЕС согласовали начало переговоров о приеме Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня.