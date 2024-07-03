США намерены объявить о поставке оружия Украине на сумму более $2,3 млрд
Соединенные Штаты вскоре объявят о новой помощи Украине в области безопасности на сумму более $2,3 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Пентагоне, пишет Reuters.
Остин рассказал, что новый пакет вооружений для Украины будет включать в себя противотанковое оружие и перехватчики ПВО, а также боеприпасы для Patriot и NASAMS.
Остин также поддержал стремление Украины в конечном итоге вступить в НАТО. Говоря о саммите альянса, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне, он сказал: «Мы предпримем шаги, чтобы построить мост к членству Украины в НАТО».
Соединенные Штаты с 2022 г. предоставили Украине военную помощь на сумму более $50 млрд. При этом будущая поддержка Киева со стороны США остается под вопросом, если Дональд Трамп победит на президентских выборах 5 ноября.
25 июня стало известно, что два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план разрешения конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.