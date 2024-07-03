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США намерены объявить о поставке оружия Украине на сумму более $2,3 млрд

Ведомости

Соединенные Штаты вскоре объявят о новой помощи Украине в области безопасности на сумму более $2,3 млрд. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Пентагоне, пишет Reuters.

Остин рассказал, что новый пакет вооружений для Украины будет включать в себя противотанковое оружие и перехватчики ПВО, а также боеприпасы для Patriot и NASAMS.

Остин также поддержал стремление Украины в конечном итоге вступить в НАТО. Говоря о саммите альянса, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне, он сказал: «Мы предпримем шаги, чтобы построить мост к членству Украины в НАТО».

Соединенные Штаты с 2022 г. предоставили Украине военную помощь на сумму более $50 млрд. При этом будущая поддержка Киева со стороны США остается под вопросом, если Дональд Трамп победит на президентских выборах 5 ноября.

25 июня стало известно, что два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план разрешения конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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