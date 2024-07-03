США намерены объявить о поставке оружия Украине на сумму более $2,3 млрд

25 июня стало известно, что два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план разрешения конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах. Согласно плану, Киев продолжит получать американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. При этом отказ Москвы от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.