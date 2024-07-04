Моди приедет в Россию 8 – 9 июля
Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля , сообщили в Кремле.
Моди и Путин намерены обсудить перспективы развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений», а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
25 июня издание The Tribune сообщило, что 8 июля Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Источник ТАСС, близкий к новому составу парламента Индии, заявил, что визит премьер-министра состоится в начале июля и продлится два дня. В последний раз Моди посещал Россию в 2019 г.
2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Индия совместно участвуют в интеграционных процессах, поэтому наиболее важными являются вопросы региональной и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что, помимо этого, стороны уделяют внимание торгово-экономическому взаимодействию.
2 июня Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. Встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Издание отмечает, что это будет первый двусторонний визит Моди с момента его победы на третьем президентском сроке, причем премьер-министр нарушит традицию и посетит Россию вместо соседних стран, таких как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он решил отправиться после предыдущих побед на выборах. Это подчеркивает, что Нью-Дели придает большое значение связям с Москвой. Одновременно отношения между Китаем и Индией находятся на своем низшей точке после столкновений на сухопутной границе в 2020 г.