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Моди приедет в Россию 8 – 9 июля

Ведомости

Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля , сообщили в Кремле.

Моди и Путин намерены обсудить перспективы развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений», а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

25 июня издание The Tribune сообщило, что 8 июля Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Источник ТАСС, близкий к новому составу парламента Индии, заявил, что визит премьер-министра состоится в начале июля и продлится два дня. В последний раз Моди посещал Россию в 2019 г.

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Индия совместно участвуют в интеграционных процессах, поэтому наиболее важными являются вопросы региональной и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что, помимо этого, стороны уделяют внимание торгово-экономическому взаимодействию.

2 июня Bloomberg писал, что визит Моди в Москву сводит на нет усилия Запада по изоляции РФ. Встреча с индийским премьер-министром – дипломатическая победа Путина. Издание отмечает, что это будет первый двусторонний визит Моди с момента его победы на третьем президентском сроке, причем премьер-министр нарушит традицию и посетит Россию вместо соседних стран, таких как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он решил отправиться после предыдущих побед на выборах. Это подчеркивает, что Нью-Дели придает большое значение связям с Москвой. Одновременно отношения между Китаем и Индией находятся на своем низшей точке после столкновений на сухопутной границе в 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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