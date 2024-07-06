Мирошник: Россия проверит информацию NYT об убийстве ВСУ российского пленного
Российские правоохранители проведут расследование по данным The New York Times (NYT) об убийстве боевиками ВСУ раненого российского пленного. Об этом заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.
«Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования», – сказал он.
Дипломат добавил, что Россия потребует, чтобы данную информацию проверили и международные организации, имеющие представителей на Украине. При подтверждении ими факта произошедшее можно отнести к военным преступлениям.
Мирошник указал на то, что приведенный NYT случай – не единственный. По его словам, есть преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН. «За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», – заявил российский дипломат.
Немецкий медик подразделения иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, Каспар Гроссе рассказал NYT, что боевики принимали участие в расстрелах российских пленных. Гроссе, в частности, рассказал о случае убийства раненого российского солдата, просившего о медицинской помощи. NYT приводит другие случаи казни российских безоружных пленных.
В Следственном комитете России заявили, что детально установят обстоятельства преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. «Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», – добавили в ведомстве.