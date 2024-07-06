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Мирошник: Россия проверит информацию NYT об убийстве ВСУ российского пленного

Ведомости

Российские правоохранители проведут расследование по данным The New York Times (NYT) об убийстве боевиками ВСУ раненого российского пленного. Об этом заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.

«Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования», – сказал он.

Дипломат добавил, что Россия потребует, чтобы данную информацию проверили и международные организации, имеющие представителей на Украине. При подтверждении ими факта произошедшее можно отнести к военным преступлениям.

Мирошник указал на то, что приведенный NYT случай – не единственный. По его словам, есть преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН. «За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность», – заявил российский дипломат.

Немецкий медик подразделения иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, Каспар Гроссе рассказал NYT, что боевики принимали участие в расстрелах российских пленных. Гроссе, в частности, рассказал о случае убийства раненого российского солдата, просившего о медицинской помощи. NYT приводит другие случаи казни российских безоружных пленных.

В Следственном комитете России заявили, что детально установят обстоятельства преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. «Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», – добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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