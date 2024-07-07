Россия готова принять нового президента Индонезии до и после инаугурации
Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом как до, так и после его инаугурации, заявил «РИА Новости» посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила главой государства экс-министра обороны страны 72-летнего Субианто. Его инаугурация назначена на 20 октября.
Толченов отметил, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Мы готовы принять его с визитом как после инаугурации в качестве президента Индонезии, так и до этого события», – заявил посол.
Дипломат подчеркнул, что обмен визитами лидеров является «нормальной практикой» в межгосударственных отношениях России и Индонезии. «Однако мы должны получить четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет посетить Россию... Мы готовы работать над этим, но подождем соответствующих сигналов от индонезийской стороны», – подытожил глава российской дипмиссии.