Россия готова принять нового президента Индонезии до и после инаугурации

Толченов отметил, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Мы готовы принять его с визитом как после инаугурации в качестве президента Индонезии, так и до этого события», – заявил посол.