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Россия готова принять нового президента Индонезии до и после инаугурации

Ведомости

Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом как до, так и после его инаугурации, заявил «РИА Новости» посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила главой государства экс-министра обороны страны 72-летнего Субианто. Его инаугурация назначена на 20 октября.

Толченов отметил, что Субианто неоднократно бывал в России и несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Мы готовы принять его с визитом как после инаугурации в качестве президента Индонезии, так и до этого события», – заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что обмен визитами лидеров является «нормальной практикой» в межгосударственных отношениях России и Индонезии. «Однако мы должны получить четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет посетить Россию... Мы готовы работать над этим, но подождем соответствующих сигналов от индонезийской стороны», – подытожил глава российской дипмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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