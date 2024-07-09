В Кремле заявили о намерении развивать отношения с КНДР
Москва намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о визите в Россию делегации северокорейских военных курсантов из университета Ким Ир Сена.
«В развитие договоренностей, которые были достигнуты по результатам визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей – Северной Кореей», – пояснил Песков, добавив, что тема визита курсантов находится в ведении военного ведомства.
Центральное телеграфное агентство Кореи 9 июля сообщило, что делегация представителей Военного университета имени Ким Ир Сена посетит Россию во главе с президентом университета Ким Гым Чулем.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно. При этом аналогичный документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи еще с 1961 г. связывает Китай и Северную Корею.