Власти России и Вьетнама договорились о наращивании взаимного товарооборота

Президент РФ Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По их итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.