Власти России и Вьетнама договорились о наращивании взаимного товарооборота
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха согласовали планы по наращиванию взаимного товарооборота, реализации проектов в энергетике, промышленности, туризме, науке и технологиях, а также активизации гуманитарных обменов.
По словам Чернышенко, за четыре месяца 2024 г. взаимный товарооборот вырос более чем на треть.
Вице-премьер на встрече уделил внимание совместным проектам в сфере науки и образования. В российских образовательных организациях учатся около 3000 вьетнамских студентов. Для увеличения числа студентов по востребованным инженерным специальностям был создан Российско-Вьетнамский консорциум технических университетов.
«С учетом растущего спроса на зеленую и возобновляемую энергетику предлагаем расширить количество стипендиальных программ для вьетнамских студентов по данным направлениям», – сказал зампред правительства в рамках подготовки к заседанию межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Чан Хонг Ха дал поручение профильным ведомствам Вьетнама разработать перечень приоритетных специальностей для подготовки кадров в России. На встрече также обсуждался вопрос изменения формата работы Ханойского филиала Института русского языка имени Пушкина для повышения его эффективности и статуса, а также с учетом растущего интереса вьетнамских граждан к изучению русского языка.
Чернышенко отметил важность создания в Ханое российско-вьетнамской школы. По его словам, там будут применяться передовые научно-образовательные технологии центра «Сириус», а выпускники должны иметь возможность поступления в престижные российские вузы.
Президент РФ Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По их итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.