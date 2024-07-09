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Власти России и Вьетнама договорились о наращивании взаимного товарооборота

Ведомости

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и вице-премьер правительства Вьетнама Чан Хонг Ха согласовали планы по наращиванию взаимного товарооборота, реализации проектов в энергетике, промышленности, туризме, науке и технологиях, а также активизации гуманитарных обменов.

По словам Чернышенко, за четыре месяца 2024 г. взаимный товарооборот вырос более чем на треть.

Вице-премьер на встрече уделил внимание совместным проектам в сфере науки и образования. В российских образовательных организациях учатся около 3000 вьетнамских студентов. Для увеличения числа студентов по востребованным инженерным специальностям был создан Российско-Вьетнамский консорциум технических университетов.

«С учетом растущего спроса на зеленую и возобновляемую энергетику предлагаем расширить количество стипендиальных программ для вьетнамских студентов по данным направлениям», – сказал зампред правительства в рамках подготовки к заседанию межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Чан Хонг Ха дал поручение профильным ведомствам Вьетнама разработать перечень приоритетных специальностей для подготовки кадров в России. На встрече также обсуждался вопрос изменения формата работы Ханойского филиала Института русского языка имени Пушкина для повышения его эффективности и статуса, а также с учетом растущего интереса вьетнамских граждан к изучению русского языка.

Чернышенко отметил важность создания в Ханое российско-вьетнамской школы. По его словам, там будут применяться передовые научно-образовательные технологии центра «Сириус», а выпускники должны иметь возможность поступления в престижные российские вузы.

Президент РФ Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По их итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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