На выборах губернаторов 21 региона России примут участие 143 кандидата
На губернаторские выборы 21 российского региона выдвинули свои кандидатуры 143 человека, сообщила глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.
На посты руководителей столиц регионов свои кандидатуры выдвинули восемь кандидатов, из них шесть человек от четырех политических партий, два – самовыдвиженцы, сообщили в ЦИК России. Кандидатами в депутаты столичных регионов РФ стали 1500 претендентов.
В законодательные собрания (ЗАКС) в 13 регионах России выдвинулись 31 517 кандидатов, из них 2315 человек от 10 политических партий, зарегистрированы были 487 кандидатов от семи партий.
По словам Памфиловой, большинство партий (22 из 25) могут принимать участие в выборах, больше всего на официальном уровне было зарегистрировано кандидатов от парламентских партий. «Остальные тоже не отстают», – отметила она.
19 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы и на совмещенных с ними выборах пройдет 6, 7 и 8 сентября.
Памфилова напомнила, что практика трехдневного голосования начиналась во время пандемии для обеспечения безопасности избирателей.