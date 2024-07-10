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На выборах губернаторов 21 региона России примут участие 143 кандидата

Ведомости

На губернаторские выборы 21 российского региона выдвинули свои кандидатуры 143 человека, сообщила глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

На посты руководителей столиц регионов свои кандидатуры выдвинули восемь кандидатов, из них шесть человек от четырех политических партий, два – самовыдвиженцы, сообщили в ЦИК России. Кандидатами в депутаты столичных регионов РФ стали 1500 претендентов.

В законодательные собрания (ЗАКС) в 13 регионах России выдвинулись 31 517 кандидатов, из них 2315 человек от 10 политических партий, зарегистрированы были 487 кандидатов от семи партий.

По словам Памфиловой, большинство партий (22 из 25) могут принимать участие в выборах, больше всего на официальном уровне было зарегистрировано кандидатов от парламентских партий. «Остальные тоже не отстают», – отметила она.

19 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы и на совмещенных с ними выборах пройдет 6, 7 и 8 сентября.

Памфилова напомнила, что практика трехдневного голосования начиналась во время пандемии для обеспечения безопасности избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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