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Володин связал покушение на Трампа с кризисом политической системы США

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал причины покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Среди них – кризис американской политической системы, вмешательство действующей власти США в дела суверенных государств и раскол американского общества.

«На протяжении длительного времени США планомерно создавали предпосылки для усугубления политической и экономической ситуации в стране. Многие решения руководство принимало и принимает по сегодняшний день в ущерб вопросам внутренней политики, не слыша своих граждан», – написал он в Telegram.

По его словам, любой шаг, направленный на исправление «сложившейся практики, встречается действующей властью как попытка переворота и жестко пресекается».

Следующим фактором он называет «серьезный раскол внутри общества» США. Белый дом сталкивал американцев между собой по расовому, религиозному принципу, по политическим убеждениям. В частности, «насаждал консервативной части населения пропаганду ЛГБТ, навязывал однополые браки, разрушал традиционные ценности» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Также спикер Госдумы считает, что одной из причин произошедшего стала концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств. 

«Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп – один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий», – уточнил Володин.

Спикер заявил, что США своей многолетней политикой «добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны». По его словам, сейчас необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя.

На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля по мск. В результате нападения кандидат был ранен в ухо. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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