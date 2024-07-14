Володин связал покушение на Трампа с кризисом политической системы США

На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля по мск. В результате нападения кандидат был ранен в ухо. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.