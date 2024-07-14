Володин связал покушение на Трампа с кризисом политической системы США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал причины покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Среди них – кризис американской политической системы, вмешательство действующей власти США в дела суверенных государств и раскол американского общества.
«На протяжении длительного времени США планомерно создавали предпосылки для усугубления политической и экономической ситуации в стране. Многие решения руководство принимало и принимает по сегодняшний день в ущерб вопросам внутренней политики, не слыша своих граждан», – написал он в Telegram.
По его словам, любой шаг, направленный на исправление «сложившейся практики, встречается действующей властью как попытка переворота и жестко пресекается».
Следующим фактором он называет «серьезный раскол внутри общества» США. Белый дом сталкивал американцев между собой по расовому, религиозному принципу, по политическим убеждениям. В частности, «насаждал консервативной части населения пропаганду ЛГБТ, навязывал однополые браки, разрушал традиционные ценности» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Также спикер Госдумы считает, что одной из причин произошедшего стала концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств.
«Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп – один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий», – уточнил Володин.
Спикер заявил, что США своей многолетней политикой «добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны». По его словам, сейчас необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя.
На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля по мск. В результате нападения кандидат был ранен в ухо. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.