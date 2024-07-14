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Захарова: угроза демократии США находится внутри страны

Ведомости

Угроза американской демократии находится не во вне, а внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Все американские СМИ и обозреватели, комментируя покушение на Трампа, наперебой говорят о том, что это “угроза американской демократии”. Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», – написала она в Telegram.

Захарова до этого заявила, что предупреждала Трампа о вероятности покушения. В мае она обратила внимание, что в США «буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», и привела примеры покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты в США.

14 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал среди причин покушения на Трампа кризис американской политической системы, вмешательство действующей власти США в дела суверенных государств и раскол американского общества.

На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля по мск. В результате нападения кандидат был ранен в ухо.

ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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