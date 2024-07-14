Захарова: угроза демократии США находится внутри страны

«Все американские СМИ и обозреватели, комментируя покушение на Трампа, наперебой говорят о том, что это “угроза американской демократии”. Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», – написала она в Telegram.