Захарова: угроза демократии США находится внутри страны
Угроза американской демократии находится не во вне, а внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Все американские СМИ и обозреватели, комментируя покушение на Трампа, наперебой говорят о том, что это “угроза американской демократии”. Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», – написала она в Telegram.
Захарова до этого заявила, что предупреждала Трампа о вероятности покушения. В мае она обратила внимание, что в США «буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», и привела примеры покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты в США.
14 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал среди причин покушения на Трампа кризис американской политической системы, вмешательство действующей власти США в дела суверенных государств и раскол американского общества.
На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля по мск. В результате нападения кандидат был ранен в ухо.
ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.