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RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией

Ведомости

Киев допускает возможность начала переговоров с Москвой, заявил корреспондент Responsible Statecraft (RS) Блейз Мэлли.

«Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», – говорится в материале.

Украинские власти допускают возможность переговоров после провала швейцарского мирного саммита, считает журналист. По его словам, отсутствие многих стран, в первую очередь, КНР, на последнем саммите заставило Киев действовать более оперативно.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля допустил переговоры с Россией через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. 

В России усомнились в возможности таких переговоров. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия всегда выступала за переговоры, но вопрос в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них представляется маловероятным.

14 июля пресс-секретарь российского лидера указал, что предпосылок для переговоров по Украине, в связи с нежеланием НАТО учитывать озабоченности России, пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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