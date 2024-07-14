RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля допустил переговоры с Россией через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз.