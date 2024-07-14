RS: Украина не исключает начала переговоров с Россией
Киев допускает возможность начала переговоров с Москвой, заявил корреспондент Responsible Statecraft (RS) Блейз Мэлли.
«Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», – говорится в материале.
Украинские власти допускают возможность переговоров после провала швейцарского мирного саммита, считает журналист. По его словам, отсутствие многих стран, в первую очередь, КНР, на последнем саммите заставило Киев действовать более оперативно.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля допустил переговоры с Россией через посредников. В качестве примера подобного диалога он назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский позже уточнил, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз.
В России усомнились в возможности таких переговоров. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия всегда выступала за переговоры, но вопрос в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них представляется маловероятным.
14 июля пресс-секретарь российского лидера указал, что предпосылок для переговоров по Украине, в связи с нежеланием НАТО учитывать озабоченности России, пока нет.