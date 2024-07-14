Советник Трампа рассказал, как экс-президента спас легкий поворот головы
Кандидата в президенты США Дональда Трампа при покушении спас легкий поворот головы, отметил его советник Дэн Скавино.
Трамп в ходе выступления повернул голову для того, чтобы воспользоваться большим телеэкраном.
«Это заставило его слегка повернуть голову в момент выстрела. Он благодарен за все молитвы, любовь и поддержку, пока он готовится к съезду Республиканской партии в Висконсине», – написал Скавино в X.
Покушение на кандидата в президенты Трампа произошло вечером 13 июля во время выступления перед сторонникам в Пенсильвании. Пуля прошла в сантиметре от головы политика, задев ухо. При атаке погибли два человека, в том числе сам стрелок.
ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы.