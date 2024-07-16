Песков: Россия не будет вмешиваться в процессы внутри США

«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Другое дело – как и весь мир, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит, потому что это крупнейшая экономика мира, самая мощная военная страна», – сказал он.