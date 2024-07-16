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Песков: Россия не будет вмешиваться в процессы внутри США

Ведомости

Покушение на экс-президента США, кандидата от республиканцев на предстоящие выборы главы страны Дональда Трампа – это забота избирателей в США, Россия не будет вмешиваться во внутренние дела этой страны. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Другое дело – как и весь мир, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит, потому что это крупнейшая экономика мира, самая мощная военная страна», – сказал он.

По словам Пескова, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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