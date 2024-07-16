Песков: Россия не будет вмешиваться в процессы внутри США
Покушение на экс-президента США, кандидата от республиканцев на предстоящие выборы главы страны Дональда Трампа – это забота избирателей в США, Россия не будет вмешиваться во внутренние дела этой страны. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Другое дело – как и весь мир, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит, потому что это крупнейшая экономика мира, самая мощная военная страна», – сказал он.
По словам Пескова, когда в такой стране на внутриполитической арене в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали.