Европарламент призвал конфисковать замороженные ЕС российские активы

Подчеркивается, что от ЕС требуется активная работа над сохранением международной поддержки Украины, а также оказание Украине военной помощи «так долго, как это необходимо, и в любой форме». Кроме того, парламент осудил визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.