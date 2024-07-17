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Европарламент призвал конфисковать замороженные ЕС российские активы

Ведомости

Европарламент принял первый после выборов проект резолюции, содержащий призыв к конфискации российских активов, замороженных Евросоюзом, а также к сохранению и расширению политики санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В принятой резолюции изложена первая официальная позиция новоизбранного Европарламента по поводу украинского конфликта. Отмечается подтверждение неизменной поддержки депутатами Европарламента «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». За документ проголосовали 495 депутатов, 137 выступили против, еще 47 воздержались.

В сообщении указано, что депутаты Европарламента приветствуют усилия Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов «на поддержку военных действий Украины». Была отмечена убежденность Европарламента в том, что Россия должна «финансово компенсировать» разрушения на территории Украины.

Подчеркивается, что от ЕС требуется активная работа над сохранением международной поддержки Украины, а также оказание Украине военной помощи «так долго, как это необходимо, и в любой форме». Кроме того, парламент осудил визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Помимо прочего депутаты Европарламента приветствовали итоги саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне и подтвердили свою позицию о том, что «Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО».

16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран. Он отмечал, что это происходит уже сейчас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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