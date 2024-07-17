Европарламент призвал конфисковать замороженные ЕС российские активы
Европарламент принял первый после выборов проект резолюции, содержащий призыв к конфискации российских активов, замороженных Евросоюзом, а также к сохранению и расширению политики санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
В принятой резолюции изложена первая официальная позиция новоизбранного Европарламента по поводу украинского конфликта. Отмечается подтверждение неизменной поддержки депутатами Европарламента «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». За документ проголосовали 495 депутатов, 137 выступили против, еще 47 воздержались.
В сообщении указано, что депутаты Европарламента приветствуют усилия Евросоюза направить доходы от замороженных российских активов «на поддержку военных действий Украины». Была отмечена убежденность Европарламента в том, что Россия должна «финансово компенсировать» разрушения на территории Украины.
Подчеркивается, что от ЕС требуется активная работа над сохранением международной поддержки Украины, а также оказание Украине военной помощи «так долго, как это необходимо, и в любой форме». Кроме того, парламент осудил визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Помимо прочего депутаты Европарламента приветствовали итоги саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне и подтвердили свою позицию о том, что «Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО».
16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран. Он отмечал, что это происходит уже сейчас.