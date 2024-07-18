Алаудинов сообщил о взятии под контроль первой линии высоток в Волчанске
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Первая линия этих высотных домов [в Волчанске] уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед», – сказал он в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища и др. 22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км региона.
Президент РФ Владимир Путин при этом указывал, что у России нет планов по взятию Харькова. Он связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.