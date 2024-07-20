«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в трех областях Украины

Глава ОВА Полтавской области Филипп Пронин уточнил, что ночью в Мирноградском районе была повреждена гражданская инфраструктура, произошел пожар. По его данным, в Полтавском районе без света остались 16 населенных пунктов, еще у 700 потребителей отсутствует водоснабжение.