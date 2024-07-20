«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в трех областях Украины
После взрывов в трех областях Украины повреждены объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
В ночь на 20 июля после атаки беспилотников произошли взрывы на энергообъектах в Полтавской, Сумской, Черниговской областях, говорится в сообщении.
В результате, по данным «Укрэнерго», без электроэнергии остались промышленные и бытовые потребители в ряде районах Полтавской и Черниговской областей. К утру энергопитание большинства потребителей восстановлено, аварийные работы продолжаются.
Глава ОВА Полтавской области Филипп Пронин уточнил, что ночью в Мирноградском районе была повреждена гражданская инфраструктура, произошел пожар. По его данным, в Полтавском районе без света остались 16 населенных пунктов, еще у 700 потребителей отсутствует водоснабжение.
10 июля «Укрэнерго» сообщило о повреждении объекта энергетики в Ровненской области, до этого пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.