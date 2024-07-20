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«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в трех областях Украины

Ведомости

После взрывов в трех областях Украины повреждены объекты энергетики, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

В ночь на 20 июля после атаки беспилотников произошли взрывы на энергообъектах в Полтавской, Сумской, Черниговской областях, говорится в сообщении. 

В результате, по данным «Укрэнерго», без электроэнергии остались промышленные и бытовые потребители в ряде районах Полтавской и Черниговской областей. К утру энергопитание большинства потребителей восстановлено, аварийные работы продолжаются.

Глава ОВА Полтавской области Филипп Пронин уточнил, что ночью в Мирноградском районе была повреждена гражданская инфраструктура, произошел пожар. По его данным, в Полтавском районе без света остались 16 населенных пунктов, еще у 700 потребителей отсутствует водоснабжение.

10 июля «Укрэнерго» сообщило о повреждении объекта энергетики в Ровненской области, до этого пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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