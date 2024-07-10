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«Укрэнерго» сообщила о повреждении объекта энергетики в Ровненской области

Ведомости

После взрывов в Ровненской области Украины поврежден объект энергетики, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В отдельных районах региона были обесточены бытовые и промышленные потребители», – сказано в сообщении организации. В пресс-службе добавили, что сейчас энергообеспечение восстановлено, идут аварийно-восстановительные работы.

20 июня «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в четырех регионах. Тогда пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга «ДТЭК», атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточнялось.

В начале июля Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши и Словакии. По состоянию на 2 июля общий объем импорта энергии в течение суток из европейских стран составил 30 796 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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