«Укрэнерго» сообщила о повреждении объекта энергетики в Ровненской области

20 июня «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в четырех регионах. Тогда пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга «ДТЭК», атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточнялось.