«Укрэнерго» сообщила о повреждении объекта энергетики в Ровненской области
После взрывов в Ровненской области Украины поврежден объект энергетики, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
«В отдельных районах региона были обесточены бытовые и промышленные потребители», – сказано в сообщении организации. В пресс-службе добавили, что сейчас энергообеспечение восстановлено, идут аварийно-восстановительные работы.
20 июня «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в четырех регионах. Тогда пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР. По данным энергохолдинга «ДТЭК», атаке подверглась одна из ТЭС. Ее местоположение не уточнялось.
В начале июля Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши и Словакии. По состоянию на 2 июля общий объем импорта энергии в течение суток из европейских стран составил 30 796 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.