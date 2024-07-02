Украина запросила помощь у Венгрии, Польши и Словакии из-за энергокризиса
Для уменьшения ограничений потребителей и поддержания резервов в энергосистеме Украина привлекла 1 июля аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
Вечером 2 июня также планируется аварийные поставки из соседних европейских стран.
Общий объем импорта энергии в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы составил 30 796 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт, добавили в пресс-службе.
22 июня Минэнерго Украины сообщило о рекордном увеличении импорта электроэнергии. Импорт увеличится до 33 559 МВт/ч. Наращивание импорта электроэнергии произошло на фоне группового удара Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
22 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по объектам энергетики Украины. До этот ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре и уничтожили подстанцию «Луч». Они расположены в городе Энергодар Запорожской области.