Алиев назвал ложью заявления о перепродаже Баку российского газа в Европу
Утверждения о том, что Азербайджан занимается перепродажей российского газа в Европу, несправедливы и являются ложью, заявил президент республики Ильхам Алиев.
Глава государства привел один пример, когда Баку на фоне доступных цен на российский газ «законтрактовал» 1 млрд куб. м газа. По его словам, речь шла о «чисто коммерческой» сделке.
«И, как я уже сказал, мы экспортируем 25 млрд куб. м и только 1 млрд куб. м – импортируем. Так что обвинения в том, что мы являемся своего рода каналом для экспорта российского газа, абсолютно несправедливы. Это была абсолютная ложь», – сказал Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».
Новое большое месторождение Абшерон с этого года будет давать 1,5 млрд куб. м газа, а в ближайшие годы этот объем может вырасти до 5 млрд, добавил президент. Европейский рынок растет и к восьми странам по поставкам скоро присоединится еще одна, добавил он.
Алиев в начале года говорил, что Азербайджан ведет переговоры с несколькими европейскими странами по поводу поставок газа. В декабре 2023 г. глава государства заявил, что Баку по итогам года поставит Болгарии около 1 млрд куб. м газа.