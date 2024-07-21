Алиев назвал ложью заявления о перепродаже Баку российского газа в Европу

«И, как я уже сказал, мы экспортируем 25 млрд куб. м и только 1 млрд куб. м – импортируем. Так что обвинения в том, что мы являемся своего рода каналом для экспорта российского газа, абсолютно несправедливы. Это была абсолютная ложь», – сказал Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».