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Алиев назвал ложью заявления о перепродаже Баку российского газа в Европу

Ведомости

Утверждения о том, что Азербайджан занимается перепродажей российского газа в Европу, несправедливы и являются ложью, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Глава государства привел один пример, когда Баку на фоне доступных цен на российский газ «законтрактовал» 1 млрд куб. м газа. По его словам, речь шла о «чисто коммерческой» сделке.

«И, как я уже сказал, мы экспортируем 25 млрд куб. м и только 1 млрд куб. м – импортируем. Так что обвинения в том, что мы являемся своего рода каналом для экспорта российского газа, абсолютно несправедливы. Это была абсолютная ложь», – сказал Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией».

Новое большое месторождение Абшерон с этого года будет давать 1,5 млрд куб. м газа, а в ближайшие годы этот объем может вырасти до 5 млрд, добавил президент. Европейский рынок растет и к восьми странам по поставкам скоро присоединится еще одна, добавил он.

Алиев в начале года говорил, что Азербайджан ведет переговоры с несколькими европейскими странами по поводу поставок газа. В декабре 2023 г. глава государства заявил, что Баку по итогам года поставит Болгарии около 1 млрд куб. м газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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